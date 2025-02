Višje sodnice razpravljajo o mačkah: Svetlana Makarovič trdi, da je bila s sporno izjavo očrnjena

»Naj piše in bolj neguje svoje mačke, ki so bile, ko sem jih imela priložnost opazovati, v precej bednem stanju. Ena je v tem obdobju tudi umrla. Paradni Kotik je simbol te bolne hinavščine.« S temi besedami literarna zgodovinarka, antropologinja in publicistka Svetlana Slapšak ni žaljivo obdolžila pisateljice, pesnice in umetnice Svetlane Makarovič. Vsaj tako je že odločilo ljubljansko okrožno sodišče. A Makarovičeva kot zasebna tožilka se s takšnim razpletom ni strinjala, zato se je s pritožbo obrnila na ljubljansko višje sodišče, kjer so zadevo pod drobnogled vzele sodnice Špela Koleta, Le...