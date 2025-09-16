Višje sodnice brez milosti za ukradenih 50 evrov

Erna Hudorovec in Žarko Šarkezi morata zato prestati deset mesecev zapora. Višje sodnice enotne, da je kradla na posebno predrzen način.

Na eni strani smo imeli bančnike, ki so zaradi nezavarovanih kreditnih pogodb pred slabimi dvajsetimi leti slovenske banke skoraj spravili na kolena. Na drugi strani imamo zdaj dva državljana, sicer res že predkaznovana, ki sta sodelovala pri kraji bankovca za 50 evrov. V prvem primeru se je večini uspelo izogniti zaporu ali vsaj resni kazenski sankciji, pa četudi se je škoda merila v več sto tisoč evrih. Tista druga dva zunajzakonska partnerja, 57-letni Žarko Šarkezi in 74-letna Erna Hudorovec, takšne sreče nista imela. Vsak, kot je pred dnevi sklenilo še ljubljansko višje sodišče, si ...