Violeta Tomić pretresena: Šla je skozi peklenske muke, storilca pa se ji režita v obraz

Poročali smo že o pretresljivem pričevanju matere posiljene takrat 15-letnice, s katero doživljata nedopustno sodno kalvarijo. Zadevo sta naslednje jutro prijavile policiji, zadeva je šla na tožilstvo, a nato se je začela prava nočna mora. Obravnave so namreč potekale več let, čeprav je bila deklica mladoletna, ko sta jo posilila kar dva fanta. Postopek je bil zaključen, ker naj ne bi bilo dovolj dokazov. Odločili sta se za civilno tožbo in znova doživeli hladen tuš.

Pretresena mama pa je prijateljica nekdanje poslanke Violete Tomić – vsaj tako je razvidno iz njene objave na facebooku. Političarka je v ponedeljek opisala, kaj se je na sodišču znova pripetilo nesrečnemu dekletu in njeni mami. Tomićeva je prepričana, da so na tak način mladi ženski uničili življenje.

Zapis Tomićeve objavljamo v celoti.

»Danes se je znova zgodilo nekaj groznega. Prijateljica je vzela dopust, da bi na sodišče pospremila hčerko, ki sta jo pred petimi leti ob koncu OŠ na Valeti omamila in posilila dva fanta. Uro pred narokom so odpovedali!???! Zadeva se vleče vsa ta leta in deklica je šla skozi peklenske muke, storilca pa se ji režita v obraz v sodni dvorani. Kako je to mogoče?? Očitno se dobro zavedata, da ju nekdo ščiti in se jima ne bo zgodilo nič!? Punčka je izčrpana, peljala sem jo k takratni Varuhinji človekovih pravic, ki je ugotovila, da ne more nič storiti in na Amnesty International. Takrat se je še borila in vztrajala, da se ji vsaj prizna status žrtve. Danes izgublja boj. Uničili so ji življenje!! Ne le posiljevalca, življenja uničuje tudi pravosodni sistem v Sloveniji, ki to dopušča! Sistem, ki ščiti storilce in viktimizira žrtve. Hvala, Maja Megla, da si se znova izpostavila in da nudiš žrtvam svojo nesebično pomoč in podporo! Morda pa s skupnimi močmi vendar nekaj premaknemo in naredimo ta svet za kanček pravičnejši in srečnejši!«