Viola naj bi šel nad fotografa in policista

Policija je prijela nasilneža, ki je sodeloval na nasilnih protestih 5. novembra v Ljubljani, po poročanju Večera gre za Grego Miteva. Kot so pojasnili, so opravili hišno preiskavo pri 26-letniku z območja Maribora, ki je med izgredi napadel in poškodoval dva policista in tri novinarje različnih medijskih hiš.



Zaradi kaznivih dejanj napada na uradno osebo, poškodovanja tuje stvari, povzročitve hude in lahke telesne poškodbe se bo z njim pogovoril preiskovalni sodnik.



Poleg njega naj bi ovadili še deset ljudi zaradi napadov na policiste, menda tudi Anisa Ličino, ki naj bi hujskal k upiranju. Večer je sicer poročal, da je Mitev član navijaške skupine Viole. Kot so izvedeli, je za incident na protestih poskrbel z namenom, da bi na hierarhični lestvici viol priplezal čim višje.