Vinjen zapeljal na nasprotni pas in trčil v dva avtomobila, ki sta pripeljala nasproti

Kranjski policisti so bili včeraj nekaj čez 22. uro obveščeni o prometni nesreči, v kateri je 34-letni voznik zapeljal na nasprotni pas in z avtomobilom trčil v druga dva avtomobila, ki sta ju pravilno po svojem pas pripeljala voznik in voznica.

34-letni voznik je vozil pod vplivom alkohola. Izmerili so mu 0,88 mg/l.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Za voznika vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.