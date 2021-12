Vinjen napadel partnerko, policisti ga niso uspeli pomiriti

Policisti PP Novo mesto so v četrtek nekaj po 19. uri posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru na območju Mirne Peči. Ugotovili so, da je 40-letni moški, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, tolkel po vratih stanovanjske hiše, jih razbil in žalil partnerko. »Nasilnež se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato smo mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bomo izdali plačilni nalog«, so sporočili s PP Novo mesto.