Viličar se je pokvaril, 21-letni delavec se je nadihal monoksida

V petek so bili policisti obveščeni, da je v ZD Postojna v zdravniški oskrbi 21-letnik iz okolice Postojne, ki se je pri delu z viličarjem v podjetju v okolici Postojne nadihal monoksida. Policisti so ugotovili, da je zaradi tehnične okvare viličarja prišlo do povečanega izpusta monoksida v prostor, zaradi česar je 21-letni delavec potreboval zdravniško oskrbo. V delovnih prostorih podjetja so se nahajali še 25-letni, 17, 24 in 44-letni zaposleni, ki so zdravniško pomoč odklonili. O delovni nezgodi je bil obveščen tudi delovni inšpektor.