Viktorja ubila veja

Skozi življenje se je prebijal s priložnostnimi deli, večinoma v domačem kraju, večkrat so ga poklicali tudi od drugod. Čeprav je bil po svoje posebnež, je šel rad pomagat, tudi na Babno Polje, izvemo na Turjaku, kjer je samsko živel, o 59-letnem Viktorju Starcu, ki je v ponedeljek okoli poldnevna umrl pri delu v notranjskih gozdovih.

Babno Polje je zavito v črnino. O delovni nesreči nihče ni bil pripravljen povedati kaj več, le da so zanjo slišali in da je ta najbolj prizadela vse tiste, ki imajo v rokah motorne žage in se drugače ukvarjajo s spravilom lesa. Teh je menda pol vasi.

»Mehanizacija res veliko pomaga, brez nje bi se težaško delo skoraj ustavilo, a sodoben način dela v gozdu izstavlja račune. Tudi s smrtnim izidom,« je novica o tragediji prizadela tudi starejšo ženičko na koncu vasi. Svojega imena nam tako kot drugi sogovorniki ni razkrila, dejala pa je, da je ponesrečeni občasno prihajal na pomoč, delal naj bi tudi na kmetiji.

Pri podiranju drevesa se je odlomila večja veja in padla na moškega.

Na bolj sončnem delu naselja, ki se skoraj drži državne meje, starejši moški opiše nič kaj lahke razmere za delo v gozdu, ko je v njem že sneg, tla spolzka, veje zaledenele, večina gozdarjev pa sama dela na svojih parcelah. Kaj je bilo usodno za Viktorja, ko se je pri podiranju enega izmed dreves odlomila veja in ga tako poškodovala, da je na kraju nesreče umrl, bodo ugotovili policisti PP Cerknica, ki so opravili ogled.

O okoliščinah dogodka bodo obvestili pristojno tožilstvo, so še zapisali v poročilu in dodali, da je bil moški, ki je pomagal pri sečnji in spravilu lesa, v družbi več oseb in lastnika gozda.