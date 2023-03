Matic in Rok sta bila dobra prijatelja. Najboljša. »Že od prvega dne v vrtcu sva bila nerazdružljiva. Vedno sva si vse zaupala,« se je včeraj v solzah spominjal 24-letni Matic Ciperle iz Komende. Roka Kerna namreč ni več med živimi, saj je umrl v hudi prometni nesreči v zgodnjih jutranjih urah 19. novembra 2016. Krivec za to pa je Matic, takrat je bil komaj polnoleten. »Vsak dan po tej nesreči jo imam v mislih. Vsak dan se je sramujem in jo obžalujem. Vse bi dal, da bi lahko čas zavrtel nazaj in da bi ravnal drugače. Da bi bil Rok še živ,« je nadaljeval Matic. Osemnajs...