Vikend, poln družinskega nasilja: posredovali so celjski policisti

Ta konec tedna so obravnavali kar nekaj primerov nasilja v družinah, dva na Koroškem in dva na Celjskem. Petim moškim so izrekli ukrepe prepovedi približevanja do oškodovank, vseh pet pa bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilja v družini. Enega so celjski policisti pridržali do streznitve.



Prijavo nasilja v družini lahko vloži vsakdo (žrtev, priča, otrok, mladoletnik, nevladna organizacija, zasebne in državne ustanove). »Pomembno je vedeti, da vsakdo, ki se odloči vložiti prijavo in sodeluje v nadaljnjih postopkih, postane glas otroka, glas žrtve nasilja. Tako pokaže, da zmore pomagati, da se njegov glas sliši in doseže svoj namen. Njegovo dejanje je izrednega pomena za zaščito žrtve. Zavedati se moramo, da smo vsi odgovorni za sočloveka,« so sporočili iz PU Celje.