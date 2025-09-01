PU NOVO MESTO

Vikend na dolenjskih cestah: pijani, brez dovoljenj in z lažnimi tablicami

Od Mrtvic do Obrežja – policija je ustavila več hujših kršiteljev.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv S. N.
Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv S. N.

01.09.2025 ob 20:56
Policisti PU Novo mesto so zadnje dni avgusta na cestah obravnavali več kršitev prometne zakonodaje. Več voznikov je zaradi nevarne in nezakonite vožnje ostalo brez vozila, dvema so odredili pridržanje, vsi pa se bodo morali zagovarjati pred sodiščem.

Brez dovoljenja in z »izposojenimi« tablicami

29. avgusta so krški policisti v Mrtvicah zaradi nezanesljive vožnje ustavili 26-letnega voznika. Izkazalo se je, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili celo različni registrski tablici drugih vozil. Avto so mu zasegli, kršitelju izdali plačilni nalog in na sodišče poslali obdolžilni predlog.

Isti dan zvečer so policisti PP Krško v Brestanici ustavili 48-letnega voznika kombija. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 0,61 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,3 g/kg). Voznika so pridržali, izdali plačilni nalog in z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

70-letnik brez dovoljenja in pod vplivom alkohola

31. avgusta dopoldne so policisti v Novem mestu ustavili 70-letnega voznika osebnega avtomobila. Tudi ta ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus pa je pokazal 0,36 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozilo so mu zasegli, primer pa predali v odločanje sodišču.

Še posebej nevaren je bil dogodek istega dne popoldne. Policisti so bili obveščeni o vozniku kombija, ki je po avtocesti iz Brežic proti Obrežju vijugal in ogrožal ostale udeležence. Izsledili so ga in izločili iz prometa. Ugotovili so, da gre za 51-letnega državljana Hrvaške, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,75 miligrama alkohola (1,6 g/kg). Voznika so pridržali in ga privedli pred sodišče.

