V četrtek zvečer so bili celjski policisti obveščeni o voznici osebnega avtomobila, ki je nevarno vijugala po cesti na Selah. Policisti PP Ravne na Koroškem so jo ustavili in odredili preizkus alkoholiziranosti, ta pa je pokazal, da je imela 1,42 mg alkohola na liter izdihanega zraka.



Policisti so voznico pridržali do streznitve, poslali pa so tudi obdolžilni predlog na sodišče, so sporočili iz PU Celje.