Vijugala sem in tja po Strunjanu ter ignorirala policiste

V soboto ponoči je po Strunjanu močno nosilo sem in tja osebni avtomobil, ki ga je vozila 48-letna Ukrajinka, živeča v Sloveniji. Policisti so ji poskušali pokazati, naj ustavi, vendar jih ni upoštevala. Ko so jo le ustavili, je odklonila preskus alkoholiziranosti. Policiste je razjezila še z nedostojnim vedenjem in neupoštevanjem ukazov. Zoper njo bodo vložili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.



Komentarji: