Vidno opit po mestu z nožem, mladim grozil na igrišču

Krški policisti so v nedeljo popoldan pridržali 52-letnika iz krškega, ki je pijan kršil javni red in mir in klub opozorilom s kršitvijo ni prenehal.

Kot se je izkazalo, naj bi se 52-letnik, vidno opit, po mestu sprehajal z nožem, grozil mladim na igrišču, da tam nimajo kaj početi ipd. Ko so prišli policisti, je kričal še nanje in želel obračunati s prijavitelji.

Ker ni šlo drugačen, so ga vklenili in odpeljali v pridržanje v prostore policijske postaje. Med postopkom so mu zasegli tudi škatlico s zeleno rjavimi rastlinskimi delci.