Ena hujših cestnih tragedij v Sloveniji nasploh je v soboto, 13. aprila 2019, v črnino zavila vas Stanovišče v Breginjskem kotu, najzahodnejši krajevni skupnosti v Sloveniji. Na cesti Staro selo–Kobarid se je namreč zgodila nesreča, v kateri so bili udeleženi štirje njihovi sovaščani. Ti so se tistega dne udeležili čistilne akcije Očistimo Kobariško, nato pa se menda odpravili na pico v Kobarid. Po vijugastem spustu se iz Stanovišča pride v krožišče, od tam pa pot od Starega sela proti Kobaridu vodi skozi drevored. Cesta je precej ravna in marsikdo tam ne vozi počasi, vedo povedati doma...