Veter pustošil po Sloveniji, posredovali tudi poklicni gasilci

Po poročanju Uprave za zaščito in reševanje so imeli poklicni in prostovoljni gasilci polne roke dela, saj jim je močan veter povzročal kar nekaj težav. Predvsem na severovzhodu naše države so včeraj zvečer in danes ponoči potekale številne intervencije.



V Celju, Lenartu, Majšperku, Trbovljah, Sevnici in Markovcih so potekale številne intervencije, kjer so prebivalci potrebovali pomoč, zaradi močnega vetra. Na območju občine Trbovlje se je 22.10. zaradi močnega vetra podrlo več dreves. Na terenu so bili gasilci PGD Trbovlje - mesto in Klek, ter dežurno cesto podjetje.



V Sevnici je včeraj popoldne ob 16.02 je na Okroglicah močan veter poškodoval pločevinasto strešno kritino na stanovanjskem objektu. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so poškodovano kritino zamenjali.



