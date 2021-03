Veter pihnil, moški zagorel

Opečena ženska

Mnogi v teh dneh kurijo travo, listje in vejevje. Poročali smo že o primerih, ko je ogenj ušel izpod nadzora, pred nekaj trenutki pa nas je o dogodku, ki bi se skoraj končal tragično, obvestilaiz PU Celje. 84-letnik je v okolici domače hiše na območju Ribnice na Pohorju grabil odpadlo listje: »Okoli 13.30 je listje zakuril, pri čemer ga je presenetil sunek vetra in povzročil, da ga je zajel ogenj. V hipu so se vnela oblačila na njem, na srečo pa se mu je uspelo sleči. Ogenj ga je kljub temu opekel po telesu. Prvo pomoč so mu nudili v ZD v Radljah ob Dravi, od koder so ga zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor.«Policija o dogodku še zbira obvestila.Danes je zagorelo tudi na Tovstem. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je ogenj razširil na približno tri hektare mešanega gozda: »Posredovali so gasilci iz PGD Laško, Rečica, Rimske Toplice in Sedraž. Požar so pogasili in sanirali požarišče. Reševalci NMP Laško so žensko, ki se je nadihala dima in utrpela lažje opekline, prepeljali v bolnišnico.«