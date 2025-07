»Vesel sem, ko društvu uspe intervencija in prepreči morebitno katastrofo ...« (FOTO)

Dolenjski policisti so bili v sredo nekaj pred 14. uro obveščeni o požaru na območju Velike Loke. Ogenj se je zajel območje okoli enega hektara travnika z grmičevjem, ob širjenju pa se je ogenj bližal tudi stanovanjskim hišam.

Gasilci so požar omejili in pogasili in zavarovali hiše. Poškodovan ni bil nihče. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin in vzroka za nastanek požara.

»Vesel sem, ko društvu uspe dobra intervencija in prepreči morebitno katastrofo ...« je ob tem zapisal eden od prostovoljnih gasilcev PGD Velika Loka.