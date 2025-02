Ves prestrašen je hotel Luka z ogromnim nožem ubiti natakarja

Kar osemkrat naj bi 25-letni Luka Bohnec 19. oktobra 2023 zabodel 47-letnega natakarja medvoškega lokala Tržnica Kafé Stanislava M. s 23 centimetrov dolgim nožem v hrbet in mu pri tem povzročil več ran, med drugim raztrganino vranice. Tožilstvo ne dvomi, da je s tem zagrešil poskus uboja. Na začetku prihodnjega meseca pa naj bi predvidoma o zadevi presodilo sodišče.

Stanislav M. naj bi tistega četrtkovega večera obtoženega prosil, naj zapusti teraso lokala, saj je tega že zapiral. S tem pa se Luka, ki je tja prišel z družbo, bil pa tudi okajen, menda ni strinjal. Sledil je prepir, nato je sledil prvi vbod. Nato sta oba padla na tla. »Jaz sem ležal na njem, on pa me je pikal,« je na sodišču že razlagal natakar. Šele eden od gostov ju je spravil narazen. Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 20.30, Bohneca pa so prijeli šele naslednjega dne, ko se je predal sam.

Branil se je

Bohnec krivde od vsega začetka ne priznava, a dejanje obžaluje. Trdi, da je natakar njega napadel, ga davil in tepel. Sam pa da se je le branil, a ga ni hotel poškodovati. Bilo ga je tudi strah za življenje, saj naj bi mu tik pred napadom grozila druga dva moška. Zato je šel pred »nevarnostjo« v lokal posvarit dekle. Nož je takrat že imel v rokah, saj ga je pred tem ukradel v bližnjem lokalu 4 mačke.

Zgodilo se je 19. oktobra 2023 v tem medvoškem lokalu. FOTO: Dejan Javornik

»Prosil me je za uslugo, a še preden sem se lahko odzvala, je iz košarice za pribor vzel nož,« je na sodišču pričala tamkajšnja natakarica. Dodala je, da ga je uporabljala za rezanje citrusov: »Je eden ostrejših, ki smo jih imeli.« Bohnec je nato z nožem šel na vrt lokala in večkrat zagrozil, da bo vse pobil in zažgal lokal. Po dejanju se je spet vrnil v 4 mačke in nož odvrgel na mizo. »Poklicali smo policijo,« se je spominjal tamkajšnji picopek.

Izvedenka s področja klinične psihologije dr. Sanja Šešok je včeraj na sodišču pojasnila, da motnja pozornosti in koncentracije ADHD, diagnozo so Bohnecu postavili v otroštvu, pri njem tudi v odraslosti ni izzvenela. Menila je, da je ta motnja nanj zagotovo vplivala tudi tistega dne. Enako pa tudi depresivno razpoloženje in odvisnost od psihoaktivnih substanc. Takrat je, tako izvedenka, ravnal impulzivno in se počutil ogroženega.

23 centimetrov je bil dolg nož.

Omenjene substance so to le še potencirale. »Gre za izrazito prestrašenost,« je menila, in še, da je situacijo doživel kot veliko bolj ogrožujočo, kot bi jo sicer. Njegovo razumevanje v času kaznivega dejanja je bilo bistveno zmanjšano. Da je imel Bohnec v kritičnem času bistveno zmanjšano sposobnost obvladovanja in razumevanja ravnanja, je včeraj vnovič potrdil tudi psihiatrični izvedenec Rok Tavčar.