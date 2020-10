Verižno trčenje pri Velenju, dva voznika odpeljali z reševalnim vozilom

Nekaj čez 6.30 se je v Paki pri Velenju zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo po prvih podatkih udeleženih šest vozil.



Povzročil jo je voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Slovenj Gradca proti Velenju in je iz neznanega vzroka zapeljal na nasprotni vozni pas ter trčil v osebno vozilo, ki je tisti trenutek pripeljalo nasproti.



Zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji so nato trčila še štiri vozila.



Dva voznika so z reševalnim vozilom odpeljali v velenjski zdravstveni dom. Stopnje poškodb še niso potrjene, so za Slovenske novice pojasnili pri PU Celje.



Ogled kraja prometne nesreče še poteka.