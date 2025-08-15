NA OBMOČJU VIPAVE
Verbalni spor je prerastel v fizičnega, posredovala je policija
Sprla sta se moška.
V sredo zjutraj so Policijo obvestili o kršitvi javnega reda in miru na javnem kraju na območju Vipave. Tam je sprva prišlo do verbalnega, nato pa še do manjšega fizičnega spora med dvema moškima, pri čemer je eden od njiju drugega udaril z dlanjo.
Policisti bodo zoper kršitelja uvedli postopek zaradi prekrška po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.
