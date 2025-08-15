NA OBMOČJU VIPAVE

Verbalni spor je prerastel v fizičnega, posredovala je policija

Sprla sta se moška.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/delo

A. G.
15.08.2025 ob 08:15
V sredo zjutraj so Policijo obvestili o kršitvi javnega reda in miru na javnem kraju na območju Vipave. Tam je sprva prišlo do verbalnega, nato pa še do manjšega fizičnega spora med dvema moškima, pri čemer je eden od njiju drugega udaril z dlanjo.

Policisti bodo zoper kršitelja uvedli postopek zaradi prekrška po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

