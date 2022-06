Veliko opravka s pijanimi vozniki, ujeli 74-letnika z dvema promiloma

Z novomeške policijske uprave poročajo o več primerih krepko alkoholiziranih voznikov, s katerimi so imeli opravka ta vikend.

V nedeljo so jih nekaj pred 13. uro obvestili, da je na regionalni cesti pri Ručetni vasi voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste in trčil v drevo. Ugotovili so, da je 40-letnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, se večkrat prevrnil in z vozilom obstal na drevesu.

Lažje poškodovanega voznika in 33-letnega potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je bil povzročitelj pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,41 miligrama alkohola (kar je skoraj tri promile). Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Nasekan je bil tudi voznik, ki je po avtocesti proti Obrežju vijugal po vozišču. Policisti so ga izločili iz prometa. Devetintridesetletnik je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola. Odvzeli so mu dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z dvema promiloma alkohola pa je po cesti med Srebrničami in Novim mestom okrog osmih zvečer vijugal 74-letni voznik in s tem ogrožal preostale voznike, da so se morali umikati. Novomeški policisti so ga izsledili, a sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus – napihal je 0,96 mg alkohola.

Alkohol in vožnja ne gresta skupaj. FOTO: Shutterstock

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Grozi mu globa 1820 evrov in 23 kazenskih točk.

O padcu kolesarke v Mokronogu so policijo obvestili pol ure pozneje. Trebanjski policisti so ugotovili, da je 59-letna ženska kolesarila iz Laknic proti Mokronogu, ko je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad kolesom, zapeljala s ceste, trčila v odbojno ograjo in padla. Huje poškodovano so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je bila pod vplivom alkohola – 0,71 mg/l. Čaka jo postopek o prekršku.

V Bertokih pa so ustavili 68-letnega voznika osebnega avtomobila; preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,23 mg/l alkohola (v promilih 2,56). Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje, poročajo s koprske policijske uprave.

74-letni voznik je z dvema promiloma vijugal po cesti in ogrožal preostale udeležence v prometu, da so se mu morali umikati.

Rekorderja so ustavili policisti murskosoboške policijske uprave – imel je 2,09 mg/l alkohola v izdihanem zraku (4,35 promila), prekoračil pa je tudi dovoljeno hitrost v naselju.