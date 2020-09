Veliko nesreč z električnimi skiroji

Uporabnikom svetujejo čelado pa tudi ščitnike za kolena in komolce, vsaj za otroke.

Kradejo kolesa

»Električnih skirojev v prometu je zadnje čase vse več, tako kot je na cestah vse več električnih koles. Z njihovo uporabo se namreč izboljšuje tudi mobilnost ljudi. Uporaba skirojev je zelo moderna, preprosta, a hkrati tudi nevarna,« opozarjajo na Policijski upravi Koper, saj je bilo v zadnjem letu precej nesreč s temi prevoznimi sredstvi. »Po navadi so kot posledica prometnih nesreč s temi lahkimi prevoznimi sredstvi prisotne telesne poškodbe, tudi hujše,« opozarjajo.Skiroji namreč dosežejo velike hitrosti, kolesa pa so majhna, zato lahko uporabnik hitro izgubi ravnotežje in pade. Druga težava je v tem, da je njihova uporaba dovoljena na površinah, namenjenih pešcem oziroma kolesarjem. Električni skiroji so tudi neslišni, zato jih drugi udeleženci po navadi niti ne opazijo oziroma ne slišijo. Po trenutni zakonodaji se električni skiro uvršča med t. i. posebna prevozna sredstva, ki se jih lahko uporablja v cestnem prometu na površinah, namenjenih pešcem in kolesarjem, ter na območjih za pešce oz. območjih umirjenega prometa.Žal pa nikjer ni predpisano, kakšna zaščitna sredstva moramo uporabljati pri vožnji, in nikjer ni predpisanih pogojev za vožnjo. Zato uporabnikom svetujejo čelado, čeprav ta ni predpisana, pa tudi ščitnike za kolena in komolce, vsaj za otroke. Ne električnih skirojih policisti namreč opažajo vse več otrok. Ti jih sicer ne smejo uporabljati brez spremstva staršev.Druga težava, na katero so hoteli opozoriti na PU Koper, pa je porast tatvin koles na Obali v zadnjih mesecih. V prvih osmih mesecih letošnjega leta je bilo namreč 64 tatvin, lani pa 35, kar je 85-odstotni porast. Več kot polovica koles je bila ukradenih v Kopru, sledi Piran. V povprečju je uspešno preiskanih le med pet in 10 odstotki tatvin, tudi odstotek najdenih ukradenih koles je podoben. Relativno nizka preiskanost takšnih kaznivih dejanj je posledica tega, da storilci praviloma ne puščajo za seboj uporabnih sledi in da so ukradena kolesa težko izsledljiva, saj niso motorna vozila, ki bi jih bilo treba uradno registrirati. K slabši preiskanosti nedvomno prispeva tudi dokaj stroga zakonodaja na področju videonadzora javnega prostora.Na porast tatvin koles v zadnjem obdobju je po oceni policistov zagotovo prispevala vedno večja priljubljenost kolesarjenja kot rekreacije oz. športne aktivnosti, ki se je dodatno okrepila v času epidemije, in posledično vedno večje povpraševanje po novih kolesih. V zadnjem obdobju je vedno več primerov tatvin električnih koles in električnih skirojev. Več kot polovica ukradenih koles je bila namreč električnih, ukradli pa so tudi sedem električnih skirojev. Največ koles in električnih skirojev je bilo ukradenih na parkiriščih pa tudi iz kleti. Zato pazite na svojo lastnino. Vsak lahko namreč sam največ stori za preprečitev kraje.