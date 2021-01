Veliko drevo padlo na streho poslopja

Veter, ki že nekaj časa močno piha tudi nad Prlekijo, je zaposlil tudi gasilce, ob tem je domačinu izpod Jeruzalema povzročil materialno škodo. Danes ob 14.48 uri je namreč v naselju Cerovec Stanka Vraza, v občini Ormož, močan sunek vetra podrl veliko drevo, ki je padlo med stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje.



Veje so oplazile in poškodovale del strehe na stanovanjski hiši ter uničile streho gospodarskega objekta velikosti okoli 8 x 4 metre.



Gasilci PGD Žerovinci in PGD Ivanjkovci so z nadomestno strešno kritino prekrili okoli pet kvadratnih metrov poškodovane strehe na stanovanjskem objektu, gospodarski objekt prekrili s folijo ter razžagali in odstranili podrto drevo.



