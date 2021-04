Veliko dela za gasilce

Pozabljena hrana na štedilniku se večkrat vname. FOTO: getty Images

Lastnik je pustil prižgan plinski štedilnik, na njem pa posodo z mastjo.

Minulo soboto so imeli delo številni pomurski gasilci. Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala o treh požarih v naravi, večinoma so goreli podrast, suho listje in drevje, v dveh primerih pa je ogenj izbruhnil v stanovanjskih hišah.Tako je v Gančanih v občini Beltinci okrog dveh popoldne zagorelo na gospodarskem poslopju. Policisti so ugotovili, da je lastnik pustil prižgan plinski štedilnik, zaradi česar se je vnela na njem pozabljena posoda z mastjo. Požar je opazil lastnik in ga sam pogasil, prispeli pa so tudi gasilci PGD Gančani in PGD Beltinci ter pregledali in prezračili prostor. Nastalo je za 5000 evrov škode.Okrog enih popoldne sta blizu Gornjih Petrovcev zagoreli podrastje in odpadno vejevje ob robu gozda. Požar so ukrotili domači gasilci PGD Gornji Petrovci. Malo pozneje je zagorelo več kupov suhega dračja na travniku v Krncih, v občini Moravske Toplice. Požar, ki je ožgal približno 30 krat 50 metrov, so ukrotili gasilci PGD Krnci. Nekaj pred pol peto uro je zaradi kurjenja suhega dračja izbruhnil požar v Radovcih.Ognjeni zublji so uničili približno en hektar travnika in poškodovali drevo in elektroenergetski drog. Požar so pogasili člani PGD Radovci, PGD Grad in PGD Dolnji Slaveči. Ob 18.43 pa je v naselju Podgrad v občini Gornja Radgona še drugič zagorelo v hiši, in sicer je v kurilnici zagorela plastika. Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona in manjši požar pogasili.