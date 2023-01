V zadevi Balkanski bojevnik se je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču zgodil veliki preobrat. Po globokem in tehtnem premisleku sta namreč krivdo, za mnoge povsem nepričakovano, priznala dva glavna bojevnika Dragan Tošić in Jakob Remškar. Kot je bilo mogoče slišati na sodišču, sta od prvih aretacij pred 13 leti in številnih sodnih pripetljajev v nadaljevanju že tako utrujena, da si želita enkrat za vselej zaključiti to zgodbo v svojem življenju. Oziroma da imata vsega »že poln kufer«. Poleg tega naj bi s še preostalimi desetimi soobtoženimi nekako zaslutila, da naj bi bili tako na ljublja...