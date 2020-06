Velika verjetnost, da bi se zadušili: na Gruškovje v cisternah 22 ilegalcev

Policisti so v soboto na mejnem prehodu Gruškovje v dveh cisternah za prevoz živil s srbskimi registrskimi oznakami odkrili 22 oseb, ki so se skušale izogniti mejni kontroli. Državljani Bangladeša, Indije, Turčije in Sirije so bili po navedbah PU Maribor vidno izčrpani, obstajala je tudi velika verjetnost, da bi se zadušili.



Policisti, ki na mejnih prehodih izvajajo poostrene aktivnosti, so v soboto okoli poldneva najprej s pomočjo tehničnih pripomočkov v tovornem vozilu oz. cisterni odkrili 13 tujcev. Nato so v koloni čakajočih tovornih vozil zaznali še eno cisterno iz istega podjetja. Ker sta vozili bili vso pot skupaj, so policisti zaradi vidne izčrpanosti oseb iz prvega vozila prioritetno opravili mejno kontrolo tudi pri drugem tovornem vozilu.

Niso zaprosili za azil

»Domneve policistov so se pokazale kot pravilne, saj so tudi v drugi cisterni odkrili devet oseb, ki so se poskušale izogniti mejni kontroli. Tudi druga skupina oseb je bila vidno izčrpana,« so navedli pri PU Maribor.



Dodali so, da so policisti s svojim ravnanjem ne le odkrili 22 oseb, ki so se skušale izogniti mejni kontroli, še pomembnejše je, da so rešili njihova življenja, saj je obstajala velika verjetnost, da bi se zadušili.



Po poročanju medijev tujci v Sloveniji niso zaprosili za azil, zato so jih vrnili na Hrvaško. Policija voznikov ni pridržala. Za zdaj bo podala kazensko ovadbo zoper neznanega storilca.