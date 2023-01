Šestletnik s tobogana prišel negiben, po pristanku v vodi se je začel utapljati

Kaj je šlo narobe na sobotni rojstnodnevni zabavi v Termah Ptuj, ki se je končala s smrtjo šestletnega dečka, še ni znano. Zgodilo se je okoli poldneva. »Reševalci iz vode na bazenu so nudili poškodovani osebi prvo pomoč do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči Ptuj, ki so jo nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča Ptuj,« je sporočila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, s Policijske uprave Maribor pa so sporočili, da je deček v bolnišnici umrl.

Na kraju dogodka so prvo pomoč takoj nudili reševalci iz vode. FOTO: Theerawat Payakyut/Getty Images

»Okrog 12.30 smo bili na PU Maribor obveščeni o dogodku na območju PU Maribor, kjer se je v bazenu utapljal otrok. Odpeljali so ga v bolnišnico, a je kljub zdravstveni pomoči v bolnišnici umrl. Policisti intenzivno zbiramo obvestila o okoliščinah dogodka. Na kraju dogodka sta dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka,« je povedala Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica PU Maribor.

Obležal nezavesten

Predstavnica mariborske policijske uprave Anita Kovačič Čelofiga. FOTO: Zaslonski Posnetek

Šok je bil velik za vse prisotne, ne le za obiskovalce term, tragična smrt je prizadela tudi vse zaposlene in vodstvo Term Ptuj, ki so del skupine Sava Hotels & Resorts. »V tragičnem dogodku je eden izmed otrok obležal nezavesten in je kasneje v bolnišnici umrl. V času dogodka je bilo v vodnem parku prisotno potrebno osebje. Na kraju dogodka so prvo pomoč takoj nudili reševalci iz vode, poklicali reševalno vozilo, katerega osebje je pričelo oživljati otroka. Takoj so ga prepeljali v bolnišnico, a je kasneje umrl. Predstavniki Term Ptuj sodelujejo v postopku s pristojnimi organi, ki so bili nemudoma informirani o dogodku. Preiskava okoliščin še poteka, vzrok dogodka pa v tem trenutku še ni znan,« so sporočili in še, da so pretreseni in družini izrekli sožalje.

Dodali so, da so pristojnim organom predali zahtevano dokumentacijo, med drugim dokazilo o ustreznem številu in usposobljenosti reševalcev iz vode, potrdilo o ustreznem številu animatorjev in usposobljenosti animatorjev plavalnega kluba, ki so izvajali animacijo, ter potrdilo o pregledu in tehnični ustreznosti kopaliških naprav in opreme.

Dežurni preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo, ki bo pokazala, ali je otrok izgubil zavest zaradi morebitnega udarca ali poslabšanja zdravja.

Otroci naj bi se spuščali po toboganu. FOTO: www.sava-hotels-resorts.com

Znano je, da naj bi v omenjenem vodnem parku potekala otroška rojstnodnevna zabava, za katero so v organizaciji Term Ptuj skrbeli animatorji in vaditelji tamkajšnjega plavalnega kluba. Po neuradnih informacijah s kopališča naj bi se zabava, na kateri naj bi bilo okoli deset otrok, bližala koncu, nekaj otrok naj bi se še spuščalo po toboganu, s katerega je nesrečni deček prišel negiben, po pristanku v vodi pa se je začel utapljati.

Očividka nam sicer ni mogla povedati, kaj vse se je v tistem času dogajalo, bo pa zagotovo več razkrila preiskava, v kateri sta poleg policistov in kriminalistov PU Maribor sodelovala tudi dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča na Ptuju in tamkajšnja dežurna državna tožilka, ki bodo poskušali s skupnimi močmi razvozlati vse okoliščine. O dogodku je bil obveščen Inšpektorat RS pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dežurni preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo, ki bo pokazala, ali je deček, ki naj bi bil plavalec, izgubil zavest zaradi morebitnega udarca ali poslabšanja zdravja. Kot rečeno, policisti intenzivno zbirajo obvestila o okoliščinah dogodka in nadaljujejo preiskavo suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili okrožno državno tožilstvo na Ptuju.