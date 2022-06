Velika reševalna akcija: iskali so moškega, žensko in psa (FOTO)

V soboto so imeli gorski reševalci polne roke dela zaradi nesreč pohodnikov in tudi tistih, ki so se na poti izgubili. Na Bovškem so zvečer s helikopterjem iskali tuja planinca s psom, o čemer nas je obvestil bralec Milko.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, sta okoli 18.30 na severni strani Polovnika pod Pirhovcem v občini Bovec zašla tuja planinca s psom. Aktivirani so bili gorski reševalci GRS Bovec. Nepoškodovana ju je v dolino prepeljal helikopter LPE skupaj z dežurno ekipo GRZS Brnik.

Tuja planinca in pes. FOTO: Mirko, bralec poročevalec

Rešili so ju s helikopterjem. FOTO: Mirko, bralec poročevalec

V Bovcu so reševalci posredovali že okoli poldneva, ko je moški na planinski poti proti Javorščku prišel do strmega in nevarnega melišča, od koder si ni upal nadaljevati poti. Planinca so nepoškodovanega pospremili v dolino.