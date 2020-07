Velika policijska akcija, pri osumljencu iskali pogrešano mladoletnico

Bralec nas je obvestil, da je v Pogancih pri Novem mestu na domu moškega (ime hranimo v uredništvu) opazil večje število policistov, po facebooku pa naj bi krožile tudi fotografije.



Na novomeški policijski upravi, nam na vprašanja, ki se nanašajo na konkretno osebo, zaradi varstva osebnih podatkov niso posredovali odgovorov, so pa pojasnili, da so policisti PP Novo mesto in policisti posebne policijske enote PU Novo mesto danes na podlagi odredb sodišča opravili dve hišni preiskavi v naseljih v okolici Novega mesta. Iskali mladoletnico in droge Na Poganški ulici so na naslovu bivanja osumljenca kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe iskali pogrešano mladoletnico, ki med hišno preiskavo ni bila najdena.



V Brezju pa so opravili hišno preiskavo zaradi suma posesti prepovedanih drog. Našli in zasegli so manjšo količino prepovedane konoplje, proti osumljencu pa bodo uvedli postopek o prekršku.