Velika nočna akcija pri Domžalah, iskali so otroka

Malo po polnoči so na Krumperški cesti v Domžalah pogrešali otroka, poroča uprava za zaščito in reševanje. Aktivirani so bili gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale, PGD Domžale-mesto, Dob, Vir, Studenec, Ihan, Stob-Depala vas, Trzin Študa ter Vodniki reševalnih psov Kinološke zveze Slovenija in Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije.



Policija poroča, da je nekaj minut pred 23. uro je iz Zaboršta pri Domžalah odšel 11-letni otrok. Otroka so k sreči okoli 2. ure nepoškodovanega, vendar podhlajenega, našli policisti blizu križišča Dunajske in Štajerske ceste v Črnučah v Ljubljani.



Otroka so preventivno pregledali in oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Ljubljana in nato prepeljali domov.

