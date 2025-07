Velika iskalna akcija v večernih urah v Medvodah se je končala v Ljubljani (FOTO)

Enota Reševalnih Psov Slovenije je na družbenem omrežju Facebook s sledilci delila dobro novico. Gorenjska enota je skupaj z ljubljansko ekipo našla izgubljeno dementno osebo.

»V večernih urah je gorenjska enota za iskanje pogrešanih (SIP4) prejela sklic za iskalno akcijo pogrešane dementne osebe. Iskalni akciji se je kmalu pridružila tudi ekipa osrednje slovenske skupine za iskanje (SIP1). Gorenjska ekipa je takoj po prihodu v bazo začela s preiskovanjem prioritetnih območij. Kmalu po prihodu ljubljanske ekipe pa smo prejeli informacijo, da so osebo našli na območju Ljubljane.

Naj opomnimo: Dementne osebe običajno ne vedo, da se jih išče, saj so odšle 'domov' ali po 'vsakdanjih opravilih'. Hodijo, dokler ne obtičijo in ne znajo več nazaj. In prav tu nastopimo mi v sodelovanju z drugimi službami za iskanje pogrešanih, svojci in prijatelji.

Kje iskati? Doma, v neposredni okolici doma, pogosto so skriti. Na prejšnjem naslovu ali domu. Na poti do doma (tudi iz preteklosti). Na poti do mest, ki spominjajo na dom ali kraje iz preteklosti. Na mestih, kjer so bili že najdeni. Včasih presenetijo s sposobnostjo gibanja, zmožni so več, kot ocenjujejo svojci/skrbniki. Če želimo biti uspešni, je treba iskanje organizirati čim prej.«