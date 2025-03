Velika iskalna akcija v Ljubljanici: izvedeli smo, kaj se je zgodilo (FOTO in VIDEO)

Poročali smo že o veliki iskalni akciji, ki se je v ponedeljek zvečer odvijala v središču Ljubljane. Po besedah bralke Marise je bilo videti, kot da so nekoga iskali v Ljubljanici, saj je poleg gasilskih in policijskih vozil v reki videla tudi reševalni čoln.

Kaj točno se je dogajalo, so nam pojasnili na ljubljanski policijski upravi. Okoli 20. ure so prejeli obvestilo občana, da naj bi z Zmajskega mostu v Ljubljani v vodo domnevno padla oseba.

»Nemudoma je bila sprožena reševalna in iskalna akcija, v kateri so poleg policistov sodelovale tudi druge službe za reševanje. Opravljen je bil tudi pregled dna reke. Po do sedaj znanih podatkih v reki ni bilo najdene nobene osebe niti do sedaj nismo bili obveščeni o kakšni pogrešani osebi. Policisti glede dogodka nadaljujejo z zbiranjem obvestil,« pojasnjujejo policisti.