Velika iskalna akcija: šel je po gobe, a se ni vrnil

Na območju Pokljuke je bila v torek sprožena iskalna akcija za pogrešanim gobarjem, poroča kranjska policijska uprava. Ob 12. uri bi se moral vrniti na določeno točko, pa se do 16. ure še vedno ni. Aktivirane so bile reševalne službe. Moški je bil nepoškodovan izsleden na območju Zatrnika. Policisti pozivajo k previdnosti.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so v iskanju sodelovali tudi gasilci, gorski reševalci in vodniki z reševalnimi psi. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica, Bohinjska Češnjica, Koprivnik, Gorjuše, gorski reševalci GRS Radovljica, vodniki z reševalnimi psi za iskanje pogrešanih oseb KZS-SIP skupina 4, ZRPS Gorenjska in vodniki z reševalnimi psi GRZS so pregledali območje od Goreljka proti Mrzlemu Studencu. Moškega so ob 18.14 našli na Zatrniku.