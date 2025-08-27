STRAŠNO

Velika iskalna akcija se je končala tragično, pogrešanega našli mrtvega

Iskali so ga tudi s čolni in helikopterjem.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: PU Nova Gorica
Simbolična fotografija. FOTO: PU Nova Gorica

N. B.
27.08.2025 ob 13:51
27.08.2025 ob 13:58
N. B.
27.08.2025 ob 13:51
27.08.2025 ob 13:58

V torek zjutraj so svojci policistom sporočili, da pogrešajo moškega z območja Goriške. Takoj se je začela obsežna iskalna akcija, so sporočili s PU Nova Gorica.

Na solkanskem mostu so našli njegovo kolo, zato so policisti skupaj s silami za zaščito in reševanje pregledovali obrežje Soče in njeno okolico. V iskanje so se vključili tudi italijanski varnostni organi, gasilci in reševalci, ki so s helikopterjem in s čolni preiskovali strugo reke vse do meje.

Ob 12.47 pa je sledil tragičen razplet. V strugi Soče, na območju slovensko-italijanske meje, so našli utopljeno osebo. Zdravnica je na kraju potrdila smrt in odredila sanitarno obdukcijo, da bi razjasnili vzrok smrti.

Identifikacija je potrdila, da gre za 59-letnega moškega z območja UE Nova Gorica. O dogodku so obvestili preiskovalnega sodnika in državno tožilko, policisti pa bodo o vseh ugotovitvah seznanili tožilstvo.

