Velika iskalna akcija: pogrešano iskali 14 policistov in 13 domačinov

Sinoči so policisti celjske policijske uprave iskali pogrešano starejšo žensko z območja Šoštanja, ki je okoli poldneva odšla na sprehod v gozd in se izgubila. Ker se do običajne ure ni vrnila, so domači prehodili poti, kjer je najpogosteje hodila, in preiskali okolico. V večernih urah so o pogrešanju obvestili velenjske policiste, ti pa so organizirali iskalno akcijo. Glede na nizke večerne temperature bi bila noč, preživeta v gozdu, lahko usodna. Žensko je iskalo 14 velenjskih policistov in 13 domačinov.



Žensko so okoli 21.30 našli dobrih 10 kilometrov od doma. Preventivno so jo pregledali v ZD v Velenju. »Vsaka zgodba, kjer lahko pomagamo občanom, šteje. Pomagati ljudem je naše poslanstvo,« so zapisali pri celjski policijski upravi.

