Velika iskalna akcija, pogrešane do večera niso našli

V sredo ob 16.35 se je v Čužnji vasi v občina Mokronog - Trebelno začela iskalna akcija, v kateri iščejo pogrešano osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Koordinira jo policija, sodelovali pa so vodniki reševalnih psov ZRPS in SIP KZS Dolenjske regije in gasilci PGD Velika Strmica in Trebelno.



Osebe do večera niso našli, zato so napovedali, da bodo iskanje nadaljevali jutri.

