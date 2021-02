Velika iskalna akcija: policija sporočila, kaj je s pogrešano žensko

Na območju Solkana je potekala obsežna iskalna akcija. Iskali so pogrešano žensko, na delu so bili tudi potapljači.



Ob 9.06 so OKC Nova Gorica obvestili, da svojci pogrešajo 57-letno žensko na območju mestne občine Nova Gorica. Takoj po prijavi so policisti postaje Nova Gorica začeli izvajati aktivnosti, da bi našli pogrešano osebo.



Poskušali so jo priklicati oziroma vzpostaviti stik z njo po telefonu, vendar se na njihove klice ni odzivala. Pogrešana oseba je bila nazadnje opažena nekaj po 7. uri zjutraj, ko se je od doma odpravila z osebnim avtomobilom. Vozilo je bilo kasneje najdeno na enem od parkirišč na območju Solkana.

​Na pomoč poklicali potapljače

V nadaljevanju je stekla iskalna akcija pod vodstvom postaje Nova Gorica. Pregledali so širše območje Solkana in okolice ter oba bregova reke Soče. V iskanje pogrešane osebe so bili zgodaj popoldne vključeni tudi pripadniki podvodne reševalne službe Slovenije – reševalna postaja Nova Gorica (PRS RP Nova Gorica) in potapljači poklicne gasilske enote Nova Gorica, ki pregledujejo reko Sočo pri Solkanu.



Malo pred 15. uro je policija sporočila, da je iskanje preklicano, saj se je pogrešana oseba popoldne javila svojcem in policiji. Z njo je vse v redu, so še sporočili.

