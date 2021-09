Velika iskalna akcija na Gorenjskem, pogrešano iščejo že mesec dni

V četrtek ob 17.25 so gorski reševalci postaje GRS Mojstrana pomagali policiji pri iskanju osebe, ki je že več kot en mesec dni pogrešana, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Iskanje je bilo omejeno na območje Mežakle in Dovjega v občini Kranjska Gora. Pogrešane še vedno niso našli.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: