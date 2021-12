Velik požar v poslovni stavbi v Kranju: policija razkrila vzrok

Okoli 10. ure je na Jelenčevi ulici v Kranju zagorelo ostrešje večjega industrijsko-poslovnega objekta. Gasilci so s hitrim posredovanjem požar lokalizirali, ga dokončno pogasili in streho zaščitili pred vremenskimi vplivi. Kot so sporočili iz PU Kranj, okoliščine kažejo, da je zagorelo pod ostrešjem s paneli za sončno energijo in vodniki sončne elektrarne. Nastalo je za okoli 50.000 evrov škode.

Poškodovan ni bil nihče. Tuja krivda je izključena.