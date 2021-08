Veliki požar v Medvodah, z garaže se je razširil na hišo

Kot poroča portal uprave za zaščito in reševanje, so danes številni gasilci posredovali ob požaru v naselju Setnica, ki je del občine Medvode.Zagorel je pomožni objekt ob stanovanjski hiši. Požar se je z gorečega objekta razširil na fasado in ostrešje stanovanjske hiše.Posredovali so gasilci PGD Sora, Preska - Medvode, Zgornje Pirniče in Smlednik, ki so požar pogasili, pregledali okolico in s folijo zasilno prekrili poškodovani del ostrešja.