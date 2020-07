Veliki požar v Linhartovem mestu (FOTO)

Nekaj minut po 14. uri je na področju nekdanjih podjetij Almira, Sportina in Proteini.si nenadoma močno zagorelo.



Trenutno so na območju vse razpoložljive gasilske enote Gasilske zveze Radovljica, tu pa jih čaka hudo delo v sončni pripeki. Na pomoč so priskočili gasilci Jesenic z lestvijo. gasilci so se borili, da se požar ne bi preselil na objekte v bližini. Med drugimi je tam tudi varstveni delovni center za osebe s posebnimi potrebami.



Okoli 15.30 je policija sporočila, da je požar pogašen, gasilci pa pregledujejo še posamezna žarišča. Po prvih podatkih ni nihče poškodovan, prav tako trenutno ni nevarnosti za okolico. Intervencija na kraju še poteka.

