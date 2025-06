Velik požar na območju Begunj na Gorenjskem, škoda v podjetju, kjer izdelujejo jahte, ogromna (FOTO)

»Obveščamo vas, da so gorenjski policisti včeraj, ob 23.10 dobili obvestilo o obširnem požaru, v enem izmed podjetij na območju Begunj na Gorenjskem,« so navedli na PU Kranj. Požar so gasilci čez noč pogasili, so dodali. Po podatkih, s katerimi razpolagajo v požaru ni bil nihče telesno poškodovan. Eden od gasilcev je zaradi vdihanega dima potreboval zdravniško pomoč in je že v domači oskrbi.

»Umaknite se na varno, zaprite okna in vrata in omogočite gasilcem, ki so na kraju, varno delo,« so ob tem pozvali gasilci PGD Begunje na Gorenjskem.

Škoda je ogromna, vzrok požara še ni znan

Ko bodo gasilci zaključili s svojim delom in bodo razmere varne, bodo kriminalisti začeli z ogledom kraja požara. Nastala je velika premoženjska škoda. Vzrok požara, višina premoženjske škode in vse okoliščine požara še niso znane in so predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave, so še dodali kranjski policisti. Neuradno je zagorelo v podjetju Greenline Yahts, kjer izdelujejo hibridne jahte.