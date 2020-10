Velijan iz novomeškega romskega naselja bi jo ustrelil in zažgal hišo

Velijan Kovačič je za zdaj še zaprt.

iz največjega novomeškega romskega naselja že nestrpno odšteva dneve, ko bo prišel na prostost, a zdaj je moral še enkrat sesti na zatožno klop zaradi groženj. Obtožni predlog mu namreč očita, da je v začetku letošnjega leta po telefonu grozil svoji partnerici. Rekel naj bi ji, da jo bo ustrelil in ji zažgal hišo.»To sploh ni res. Ona bo predlog za pregon umaknila. Na policijo me je prijavila samo zato, ker je bila jezna name, saj sem imel drugo žensko. Samo to je res, to pa priznam. Med vikendi lahko namreč grem iz zapora, zato sem imel ljubico,« je na sodišču razlagal oče petih otrok, ki mora za zapahi preživeti še tri mesece in pol.»Komaj čakam, da pridem ven in zaživim pošteno življenje, sicer pa že šest let nisem bil na sodišču,« je želel svojo podobo oprati 43-letnik, ki ni končal niti enega razreda osnovne šole, je pa v preteklosti s svojimi dejanji že večkrat opozoril nase.Zadnjih pet let je resda za zapahi, kjer se očitno vede zgledno, saj lahko ob vikendih zapusti zapor, a njegova preteklost je bila burna. Zadnjo kazen si je prislužil s tatvinami, nasiljem in drugimi grehi, celo to si je dovolil, da je za 195.000 evrov ogoljufal župnika, ko je ta služboval v Prečni. Pred desetletjem in več je namreč na vrata župnišča večkrat potrkal Rom, šlo je za, Velijanovega očima. Prosil je za pomoč in župnik je rad pomagal Romom, sploh s hrano in obleko. Potem je začel prihajati tudi Velijan in si je počasi pridobil župnikovo zaupanje.Govoril je o svoji družini, otrocih, o strahu pred drugimi Romi, o izsiljevanju, pretepanju ter o tem, da se bo verjetno moral odseliti. In župnika je prosil, ali mu lahko pomaga, sam pa se je prikazoval za uspešnega podjetnika, saj da zbira barvne kovine in jih prodaja. Želel je kupiti stiskalnico, vsaj tako je razlagal župniku, vozil je tudi drage avtomobile, celo audija TT.Župnik mu je denar posodil, a ko mu je ta hotel pomagati pri sklepanju poslov in navezal stik z enim od zaposlenih na Dinosu, je spoznal, da je marsikatera Velijanova izjava laž. Marinko je Velijanovo izogibanje plačilu prijavil policiji junija 2010, Velijan je dolg potrdil na sodišču in bil zaradi goljufije obsojen na dve leti in 11 mesecev zapora. Seveda mu je sodišče naložilo tudi plačilo dolga in Velijan je obljubil, da ga bo, samo da pride iz zapora, začel vračati.Seveda se tu postavlja vprašanje, kako bo prišel do denarja, je pa že v zaporu mislil, da bo na hitro zaslužil, saj je tožil državo, in to za kar 41.000 evrov, ker je za zapahi doživel infarkt. Na sodišču je poskušal dokazati, da ga je zadel zaradi slabih razmer za zapahi in da je torej za škodo odgovorna država, a vse njegove trditve razen dejstva, da je v zaporu julija 2015 doživel akutni miokardni infarkt, so bile močno prenapihnjene ali celo lažne. Tako od 41.000 evrov, kolikor je mislil, da bo dobil odškodnine od države, ni dobil nič, mu je pa sodišče naložilo, da mora plačati stroške, ti so decembra 2019 znašali nekaj manj kot 2500 evrov. Sodbi prvostopenjskega sodišča je pritrdilo tudi višje sodišče v Ljubljani, ki je zavrnilo obsojenčevo pritožbo.No, zdaj ga čaka še sojenje zaradi groženj, za kar mu je tožilkapredlagala tri mesece zapora, ni namreč mogla spregledati njegove predkaznovanosti. »Kako naj priznam, če pa tega nisem rekel. Vem, da bo žena umaknila ovadbo, saj me je prijavila zaradi jeze. Dajte mi pogojno, gospa, prosim,« je sodnicoprepričeval Kovačič, na koncu pa je prosil še nekaj: rad bi državnega odvetnika.