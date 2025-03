Veleproces zaradi polomljenega mobilnika

Na učinkovitost in ekonomičnost slovenskega sodstva v zadnjih letih letijo številne kritike. Nekatere so upravičene, druge manj. V katero od teh dveh možnosti bi uvrstili razplet naslednje kazenske zadeve, presodite sami. O tem, da je Poljakinja Anna Duplicka z rojakom čez našo južno državno mejo lani nezakonito prevažala tujce oziroma migrante, ne za ljubljansko okrožno ne za višje sodišče ni bilo dvoma. Še več. Drugostopenjsko sodišče ji je 8. januarja letos celo zvišalo 18. septembra lani izrečeno ji zaporno kazen. In sicer s prvotnih 11 na 16 mesecev zapora.

16 mesecev zaporne kazni prestaja.

So pa hkrati razveljavili odločitev okrožnega sodišča, da se ji odvzame mobilni telefon xiaomi redmi 9C črne barve z zlomljenim zaslonom in praskami na zadnji strani. Gre za telefon, ki v prosti prodaji nov stane dobrih 160 evrov, za tako starega in polomljenega, kot v tem konkretnem primeru, pa bi ob morebitni prodaji dobili le nekaj deset evrov. Sodnica Eva Senica Visočnik je tako pred dnevi morala vse vpletene še enkrat povabiti na sodišče, in sicer na razpisani narok za izrek varnostnega ukrepa odvzema mobilnega telefona.

Poljakinja, njen zagovornik Anže Godec in tožilka Maša Podlipnik so si lahko vnovič ogledali posnetka, shranjena v telefonu, na katerih je bilo mogoče videti migrante, ki so 29. aprila lani po travniku hodili proti avtomobilu. V poljščini je bilo ob tem mogoče slišati besede »odpri, odpri«, ki so bile namenjene vratom prtljažnika. Moški so tako vanj položili prtljago, nato pa sedli v vozilo.

Ukrep je bil nujen

»Znano je, da storilci tovrstnih kaznivih dejanj po mobilnem telefonu kontaktirajo druge člane hudodelske združbe in dobivajo točna navodila glede prevzema in prevoza tujcev, ki jih morajo ob vstopu v vozilo ali na koncu poti posneti in fotografirati,« je v sklepnih besedah pojasnila tožilka in dodala, da to počnejo zato, da lahko potem dobijo plačilo od organizatorja hudodelske združbe. S ciljem, da kaznivih dejanj Poljakinja ne bi več ponavljala, se je zavzela za odvzem telefona.

Da postopek ni dokazal, da bi bile osebe na posnetku dejansko tujci in migranti, je opozoril odvetnik Godec. Glede na to, da se je Poljakinja ob priznanju krivde iskreno pokesala za svoja dejanja in tudi obljubila, da je zanjo vse skupaj tako dobra šola, da kaznivih dejanj ne bo več ponavljala, po prepričanju odvetnika ni več podlage za odvzem telefona.

Tožilka Maša Podlipnik se je zavzela za odvzem telefona. Foto: Igor Mali

Sodnica je na koncu po opravljenem tristopenjskem testu, kar so zahtevali njeni kolegi z višjega sodišča, sklenila, da se Duplickajevi telefon odvzame. Tovrsten ukrep je, kot prvo, primeren, saj tako ne bo več mogla ponavljati kaznivih dejanj. Kot drugo, je tudi nujen, saj bi z milejšim ukrepom težko preprečili, da bi lahko prek aplikacij v telefonu spet stopila v stik z ljudmi, s katerimi se je s soobsojenim povezala.

In, kot tretjič, je ukrep tudi sorazmeren. Z njim je, tako sodnica, Poljakinja zagrešila hudo kaznivo dejanje, zaradi katerega bo tudi izgnana iz države. Poleg tega ne gre za zelo drag telefon, pa še v zelo slabem stanju je. Ker se na ukrep odvzema telefona nihče ni pritožil, je bila ta zadeva po slabih dveh urah zaključena za vse večne čase.