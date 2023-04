Velenjski policisti zasegli nevarno hladno orožje (FOTO)

Velenjski policisti so v zadnjih dneh pridobili podatke o prodaji hladnega orožja, 'bokserjev',v eni izmed trgovin na območju Velenja, poročajo policisti PU Celje.

Policisti so v sodelovanju z inšpektorjem Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve v trgovini opravili nadzor in zasegli 10 kovinskih bokserjev in štiri nože na preklop z vgrajenimi kovinskimi bokserji. Zaradi kršitve določil Zakona o orožju (ZOro-1), bo IRSNZ uvedel ustrezen prekrškovni postopek zaradi prodaje prepovedanega hladnega orožja.