Velenjski pedofil deklico otipaval in slačil, zapele so pesti (FOTO)

Da so starši, pa tudi drugi ljudje, precej občutljivi za nevarnost spolne zlorabe otrok, priča tudi dogajanje v Velenju v zadnjih dneh, ko bi morali predvsem otroci uživati zadnje brezskrbne počitniške dni. Namesto tega sta v Šaleški dolini vladala vznemirjenje in strah že od sredine minulega tedna, ko so evidentirali poskus spolnega nasilja nad mlajšo žensko.Kot je že v četrtek poročal vodja enega velenjskih policijskih okolišev Uroš Medved, so kaznivo dejanje obravnavali minulo sredo: »Moški je na Gorici s silo otipaval mlajšo žensko in jo hotel sleči, ta pa se mu je izmuznila in pobegnila.« Policija je minuli teden ...