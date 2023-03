Velenje: rešilca ni bilo, umrl v avtu na poti k zdravnici, in to v pižami

V sredo zgodaj zjutraj se je v Velenju zgodila tragedija, kot je že dolgo ne pomnijo. V avtomobilu pred velenjskim zdravstvenim domom je umrl občan. Dežurna zdravnica naj bi mu namreč po telefonu dejala, da reševalnega vozila ni, zato se je v zdravstveni dom odpeljal sam, vendar je med potjo do tja umrl, poroča Večer.

Kaj se je dogajalo na usodno sredino jutro?

V sredo okoli 4. ure zjutraj naj bi občan prvič klical dežurno službo v Zdravstvenem domu Velenje. Potarnal naj bi zaradi bolečin, ki naj bi jih najverjetneje povzročili ledvični kamni. Zdravnica je že takrat dejala, da ni na voljo nobenega reševalnega vozila in da naj v zdravstveni dom pride sam.

Ob prihodu v zdravstveni dom naj bi občan prejel injekcijo voltarena, nato pa so ga poslali domov. Ko je prišel domov, pa je po 15 minutah začel močno bruhati, vrnile naj bi se tudi hude bolečine. Ponovno naj bi poklical velenjski zdravstveni dom in ponovno prosil za reševalno vozilo. Ker se je zgodba ponovila, je občan menda kar v pižami sedel v avto in se odpeljal proti zdravstvenemu domu. Vendar je tik pred zdravstvenim domom umrl v avtomobilu, navaja Večer.

Se je občan res odločil, da se pripelje sam?

ZD Velenje ima po neuradnih informacijah sicer drugačno razlago dogodka, pojasnil od direktorja Zdravstvenega doma Velenje Janka Šteharnika pa zaenkrat ni. Po ureditvi v ZD Velenje bi reševalno vozilo ponoči sicer moralo biti na voljo.