Vedeževalec Blaž vpleten v razvpito čiščenje črne magije. Trdi, da je oškodovanki želel zgolj ...

Kriminalisti PU Maribor so preiskali kaznivo dejanje goljufije (po 211. čl. Kazenskega zakonika, KZ-1), v zvezi z 20. členom istega zakona (sostorilstvo).

Moški in ženska sta med julijem 2024 in februarjem 2025, z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin, med opravljanjem dejavnosti vedeževanja, spravila v zmoto oškodovanko in jo s tem zapeljala do te mere, da jima je v celoti zaupala in jima izročila večjo vsoto denarja in nakita.

Oškodovanka je v stik vstopila preko komercialne telefonske številke podjetja sostorilca z območja PU Maribor, ki se je ukvarjalo s storitvami vedeževanja. Temu so sledila osebna srečanja z osumljenko, ki je oškodovanko prepričala v izvedbo storitev čiščenja črne magije, od nje je v zameno za čiščenje negativnih energij večkrat terjala finančna sredstva.

Čiščenje črne magije

V več srečanjih je oškodovanka skupno izročila okoli 175.000 evrov gotovine in nakit v vrednosti okoli 50.000 evrov. Večji del navedene vrednosti se nanaša na finančna sredstva in zlatnino, ki jih je oškodovanka osumljenki izročila ob njenem prepričevanju, da jih izroči, da bi jih osumljenka očistila črne magije, pri čemer pa jih oškodovanki ni vrnila.

V sklopu preiskave kaznivega dejanja je bila opravljena hišna preiskava, v kateri so bili najdeni in zaseženi, s kaznivim dejanjem pridobljeni kosi nakita. Zoper oba storilca je bila na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba. Za navedeno kaznivo dejanje se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Občane policisti pozivajo, da so posebej previdni in ne nasedajo obljubam posameznikov, ki lahko pod pretvezo »posebnih« sposobnosti izkoriščajo ranljivost ljudi za goljufije. Pri tem lahko izkoriščajo tudi težke življenjske razmere žrtev za goljufive namene, pa tudi določene osebne in družinske okoliščine ali starost.

Del dvojice, ki je osumljena kaznivega dejanja tudi znani vedeževalec Blaž

Kot poročal Večer, je bil del dvojice, ki je osumljena kaznivega dejanja goljufije, tudi znani vedeževalec Blaž Knez. Za 24 ur.com je priznal, da je z drugo osumljenko sodeloval dva meseca, od oškodovanke sta prejela 18.000 evrov, polovico on, polovico pa njegova sodelavka.

Nato pa se je z njo sprl, je dodal 24 ur.com: »Stranke so se pritoževale, prav tako mi ni bilo všeč njeno vedenje,« je pojasnil.Trdi še, da je strankam, na katere se je spomnil, poslal tudi elektronsko sporočilo, v katerem naj bi jih obvestil, da naj z vedeževalko ne sodelujejo več.

Da je njegova nekdanja sodelavka nadaljevala z delom pri oškodovanki, pa naj bi izvedel šele decembra od kriminalistov. »Sam sem gospe skušal zgolj pomagati. Oškodovanko sem tudi poklical in se ji opravičil. Ponudil sem ji tudi vračilo denarja, vendar želi ona nazaj vse,« je še razkril.