Večkrat se je prevrnil na njivi, gasilci so ga rešili iz pločevine (FOTO)

Na nič kaj prijetne prizore niso naleteli gasilci PGD Ljutomer, ki so jih iz Regijskega centra za obveščanje poslali na prometno nesrečo, ki se je pripetila na lokalni cesta Stara Nova vas – Veržej v Prlekiji. Nesreča se je zgodila izven kraja Bunčani, kjer je voznik osebnega vozila med vožnjo zapeljal s cestišča in se z vozilom večkrat prevrnil ter obstal na kolesih. Po prihodu na kraj prometne nesreče so ljutomerski gasilci območje požarno in prometno zavarovali, vozilo stabilizirali, s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika, ter ga iznesli iz vozila in pomagali reševalcem pri oskrbi voznika.

Od vozila ni ostalo veliko ni pa še znana stopnja poškodb ukleščene osebe, ki je končala v bolnišnici FOTO: Pgd Ljutomer

»Sledili so še ostali nujni ukrepi, kot sta odklop akumulatorja in nevtralizacija izlitih nevarnih tekočin. Policistom smo nudili tudi razsvetljavo pri ogledu prometne nesreče. Reševalci NMP Ljutomer so eno poškodovano osebo prepeljali v Urgentni center Murska Sobota.« so sporočili gasilci PGD Ljutomer.